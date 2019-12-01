Тоболяки смогут пополнить архив редких фотографий региона

| Фото: тюменскаяобласть.рф | Фото: тюменскаяобласть.рф

Организаторы проекта "Фотоистория Тюменской области" приедут в Тобольск за архивными кадрами 14 декабря.

В ТРЦ "Жемчужина Сибири" в течение всего дня будет работать пункт бесплатной оцифровки фотографий. Волонтеры отсканируют все принесенные фото и помогут загрузить их на сайт тюменскаяобласть.рф.

В 15 часов состоится розыгрыш призов от проекта "Фотоистория Тюменской области", в котором могут принять участие все желающие. Ведущий задаст вопросы об истории Тобольска и Тюменской области. Участники, правильно на них ответившие, получат в подарок фотоальбомы и открытки.

В рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" жители региона делятся своими любимыми или редкими снимками на сайте тюменскаяобласть.рф. Из присланных фото составят единую фотокарту региона, которая станет подарком Тюменской области на ее 75-й день рождения. Подарки ждут и авторов лучших кадров. Их имена назовут на торжественной церемонии подведения итогов конкурса в конце декабря.

Снимки на сайте могут размещать коллективы предприятий, учреждений образования, здравоохранения, семьи, жители области и те, кто переехал в другой регион России, но хочет поделиться воспоминаниями о малой родине. Конкурс уже поддержали в 65 городах и районах Тюменской области.

Жители Тобольска тоже активно делятся фотографиями. На сайте можно найти Тобольский кремль, увидеть закаты над Иртышом и другое.