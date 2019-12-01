В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

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Советы по выбору чая дали россиянам в Роспотребнадзоре в честь международного дня чая, сообщает РИА Новости.

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. На ней должно быть указано наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Что касается внешнего вида чайных листьев, то об их качестве говорит одинаковость оттенка, размера, плотности и скрученности. Чайной крошки, стеблей и поломанных листьев быть не должно.

Качественный чай после заварки прозрачный. У него яркий темный цвет, нежный аромат и терпкий вкус. В низкокачественном чае чувствуются запахи гари, плесени и сырости.

По словам специалистов, чтобы напиток был вкусным, чай следует хранить в темном, сухом, прохладном месте.