  • 15 декабря 201915.12.2019воскресенье
  • USD62,5544
    EUR69,8608
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

Общество, 13:35 15 декабря 2019

foodnewstime.ru | Фото: foodnewstime.ru

Советы по выбору чая дали россиянам в Роспотребнадзоре в честь международного дня чая, сообщает РИА Новости.

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. На ней должно быть указано наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Что касается внешнего вида чайных листьев, то об их качестве говорит одинаковость оттенка, размера, плотности и скрученности. Чайной крошки, стеблей и поломанных листьев быть не должно.

Качественный чай после заварки прозрачный. У него яркий темный цвет, нежный аромат и терпкий вкус. В низкокачественном чае чувствуются запахи гари, плесени и сырости.

По словам специалистов, чтобы напиток был вкусным, чай следует хранить в темном, сухом, прохладном месте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Роспотребнадзор , чай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 15.12.2019Тюменские психологи советую встречать Новый год в кругу семьи
15:45 15.12.2019Тоболяки поделились архивными фотографиями с проектом "Фотоистория Тюменской области"
13:35 15.12.2019В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
12:34 15.12.2019Тюменцы могут отметить Новый год у моря