Работы к произведениям Владислава Крапивина выставят в литературно-краеведческом центре

| Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте (архив) | Фото: музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте (архив)

Около 25 работ юных художников представят на выставке "Летящие сказки", презентация которой пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 20 декабря с 16 до 17 часов.

Экспозиция включает работы учащихся художественного отделения тюменской детской школы искусств им. В.В. Знаменского по произведениям известного писателя Владислава Крапивина.

Отметим, ранее, осенью, эта выставка была представлена в детском центре "Музейляндия". "В литературно-краеведческом центре она будет показана частично, поскольку в зале не так много место. А вообще "Летящие сказки" вобрали в себя около пятидесяти работ", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" одна из педагогов Ольга Акишина.

Гости смогут увидеть живопись, выполненную гуашью, акварелью. Есть несколько произведений декоративно-прикладного искусства. Самым юным участникам выставки — пять лет. Они создавали небольшие панно из фетра.

"Когда мы развешивали работы в литературно-краеведческом центре, для нас провели замечательную экскурсию, рассказали о жизни, деятельности Владислава Крапивина. Один мой ученик, который создавал рисунок по повести "Бегство рогатых викингов", смог примерить реквизит к одноименному фильму", — добавила педагог детской школы искусств им. В.В. Знаменского.

На презентации ученики школы искусств расскажут о себе, о том, где черпают вдохновение, как создавали работы. Выставка будет интересна юным художникам и поклонникам творчества писателя Владислава Крапивина. Вход свободный.

Инна Пахомова