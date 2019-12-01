Второй виртуальный тур презентуют в тюменском музейном комплексе

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Презентация второго регионального VR-тура пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 19 декабря, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проводником в этом виртуальном путешествии будет правнук повара Ивана Харитонова, разделившего трагическую участь императорской семьи, историк и писатель Петр Мультатули. “Погрузившись в 1918 год, зритель сможет увидеть ожившую историю последних дней жизни Николая II в доме сибирских губернаторов, который стал для них родным и близким почти на девять месяцев”, — рассказали в региональном департаменте культуры.

Принять этот проект в ближайшее время смогут также музеи Ялуторовска и Тобольска.

Записаться на посещение VR-тура и узнать подробную информацию о нем можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

Презентация второго виртуального тура состоится в рамках реализации проекта "Цифровая культура". Напомним, первый VR-тур "Дальняя Государева вотчина", повествующая об истории освоения Сибири, представили на акции "Ночь искусств" 4 ноября.