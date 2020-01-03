Около сорока детей поздравят на благотворительной елке "Свет рождественской звезды"

| Фото: министерство культуры РФ (архив) | Фото: министерство культуры РФ (архив)

40 детей из малообеспеченных и многодетных семей поздравят с Рождеством на благотворительной елке "Свет рождественской звезды", которая пройдет в Тюмени 6 января.

Мероприятие стало доброй традицией. "Свет рождественской звезды" проводится в областной столице восьмой год подряд для воспитанников детско-юношеского центра "Фортуна" из малоимущих, многодетных семей, опекаемых детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист ДЮЦ "Фортуна" Марина Жданова, каждый год педагоги сами пишут сценарий праздника, закупают конфеты и формируют подарки.

"Раздадим деткам приглашения на праздник. Для них организуем небольшое театрализованное представление, педагоги перевоплотятся в различных сказочных персонажей. В проведении игр нам помогут волонтеры отряда "Бэмс". Юных гостей ждут веселые рождественские и новогодние игры и конкурсы. Обязательно расскажем им о Рождестве, истории, традициях этого праздника и вручим подарки", — рассказала заместитель директора ДЮЦ "Фортуна" Светлана Губина.

Инна Пахомова