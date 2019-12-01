Глава компании "Россети" прокомментировал ввод в строй двух электроподстанций в Тюмени

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Открытие в Тюмени современных электроподстанций 110 кВ "Причал" и "Молодежная" стало еще одним важным шагом компании "Россети" на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Об этом заявил генеральный директор компании Павел Ливинский.

"Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест", - отметил он.

Напомним, на подстанциях "Причал" и "Молодежная" применено инновационное оборудование российского производства, обеспечивающее высокий уровень надежности. Современные цифровые технологии и оборудование позволяют управлять подстанциями без персонала. Появилась возможность онлайн-мониторинга оборудования и сетей. Общая площадь жилого фонда, который будет снабжать электроэнергией подстанция "Молодежная", в течение нескольких лет увеличится до 3,5 млн кв. м. Обе подстанции смогут обеспечить электричеством до 10,2 млн кв. м жилья.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественной церемонии пуска энергетических объектов, своевременное развитие и модернизация энергетической инфраструктуры - одно из важнейших условий, позволяющих региону успешно реализовывать масштабные планы в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "Без современной энергетической инфраструктуры в Тюменской области не удалось бы построить столько школ и детских садов. Был бы невозможным и рост промышленного производства", - сказал глава региона.

В 2019 году объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области достиг 5 млрд рублей. С 2020 по 2024 годы этот показатель должен составить около 24 млрд рублей.

Евгений Бабенко