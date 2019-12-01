Электроподстанции "Причал" и "Молодежная" введены в эксплуатацию в Тюмени

фото филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тюменьэнерго» фото филиала «Тюменские распределительные сети» АО «Тюменьэнерго»

Современные электроподстанции 110 кВ "Причал" и "Молодежная" введены в строй в Тюмени 18 декабря. В торжественной церемонии пуска энергетических объектов приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Леонид Неганов и генеральный директор компании "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

"Подстанция "Причал" - один из ключевых объектов в схеме инфраструктурного развития Тюмени. Ввод в эксплуатацию обеспечит качественное и надежное энергоснабжение объектов Ленинского административного округа областной столицы и в дальнейшем - подключение новых жилых комплексов, микрорайонов и промышленных потребителей", - доложил главе региона Алексей Солдатенко.

Подстанция "Молодежная" предназначена для электроснабжения коттеджных поселков Комарово, Плеханово, Падерина, Московский, Гусево и части областной столицы. В перспективе от нее будут запитаны два новых микрорайона. Кроме того, в рамках проекта по строительству подстанций компания "Россети Тюмень" проложила распределительную сеть для электроснабжения 44 участков, предназначенных для возведения жилья для многодетных семей.

Общая площадь жилого фонда, который будет снабжать электроэнергией подстанция "Молодежная", в течение нескольких лет увеличится до 3,5 млн кв. м. Обе подстанции смогут обеспечить электричеством до 10,2 млн кв. м жилья.

"На подстанциях "Причал" и "Молодежная" применено инновационное оборудование российского производства, обеспечивающее высокий уровень надежности. Современные цифровые технологии и оборудование позволяют управлять подстанциями без персонала. Появилась возможность онлайн-мониторинга оборудования и сетей", - отметил Леонид Неганов.

Как подчеркнул Александр Моор, тюменские энергетики вносят весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие экономики и улучшение качества жизни наших земляков.

"Уровень энергетической инфраструктуры может служить как драйвером экономического роста региона, так и его ограничителем. Нам в этом смысле повезло - энергетические компании, работающие в Тюменской области, действуют синхронно с нами, совершенствуя энергетическую инфраструктуру с учетом темпов и перспектив развития нашей экономики и социальной сферы", - заявил губернатор, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Своевременное развитие и модернизация энергетической инфраструктуры - одно из важнейших условий, позволяющих региону успешно реализовывать масштабные планы в сфере жилищного строительства, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Без современной энергетической инфраструктуры в Тюменской области не удалось бы построить столько школ и детских садов. Было бы невозможным и эффективное развитие промышленного производства.

"Наше взаимодействие с энергетиками и другими ресурсоснабжающими организациями позволило значительно сократить сроки подключения к сетям. В том числе и благодаря этому Тюменская область входит в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата", - отметил губернатор.

В 2019 году объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области равен 5 млрд рублей. С 2020 по 2024 годы этот показатель должен составить около 24 млрд рублей.

"Это позволяет нам формировать долгосрочные планы не только для областной столицы, но и для всего региона. Сегодня, например, мы прорабатываем перспективы сотрудничества с компанией "Россети Тюмень" в такой важной для жителей всех наших городов и сел сфере, как уличное освещение. Думаю, применяя механизмы государственно-частного партнерства, мы успешно решим стоящие перед нами задачи", - сказал Александр Моор.

Еще один важный аспект сотрудничества между регионом и компанией "Россети Тюмень" - плановая замена воздушных линий электропередачи на подземные. В результате этой работы только в Тюмени может быть освобождено около 800 га земли, на которой предстоит создать парки, скверы и другие комфортные общественные пространства для отдыха горожан.

Глава региона поблагодарил компанию "Россети" за грамотное развитие энергетической инфраструктуры в Тюменской области.

Евгений Бабенко