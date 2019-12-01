Ветеран Великой Отечественной войны провел урок мужества для тюменских школьников

| Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте" | Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте"

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулаков провел урок мужества для девятиклассников тюменской средней школы № 22. Встречу организовали бойцы студенческого отряда "Тюменский соболь" в преддверии Года Памяти и Славы, сообщается на странице патриотической акции "Тюменский десант" в социальной сети.

Ветеран рассказал школьникам, что к началу Великой Отечественной войны ему исполнилось 17 лет, он работал в колхозе в д. Дубровино Тугулымского района Свердловской области.

"В восьмом классе я проучился всего три дня. Думал, война, все равно убьют, зачем учиться. А в 42 году меня призвали в армию, поступил курсантом в первое Тюменское пехотное училище, отучился на шестимесячных курсах четыре месяца, и нас всем классом отправили на фронт, на передовую, посадили в танки. Был прорыв немецкой обороны в городе Сухиничи (Калужская область - прим. ред.). Оборону прорвали и нас передислоцировали под Харьков".

| Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте" | Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте"

Василий Петрович прошел всю Украину, Молдавию, потом в составе пятой ударной армии попал в город Брест на Сандомирский плацдарм, освобождал Варшаву и Берлин.

"Когда до Берлина оставалось 60 километров, нас, шестерых солдат, послали сопровождать генерала на командный пункт, было три часа ночи, темно, тишина, выстрелов не слышно. Генерал заблудился, и мы чуть к немцам не зашли за нейтральную полосу. Но быстро сориентировались и доставили его на командный пункт. А в шесть или семь часов утра началась артподготовка, стреляли из всех видов оружия 45 минут. Когда подготовка кончилась, немцы давай по нам стрелять".

| Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте" | Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте"

День Победы в 1945 году Василий Петрович встретил в Берлине, у Рейхстага. Видел, как вели 134 тыс. немецких пленных. После войны он прослужил в Берлине до 1947 года, а затем вернулся на родину, где 10 лет трудился трактористом, еще семь работал завклубом и киномехаником. В 1970 году вместе с братом перебрался в Тюмень, проработал 33 года в "Мостоотряде-36" и вышел на заслуженный отдых. Сейчас Василию Петровичу 95 лет, у него восемь внуков, восемь правнуков и три праправнука.

Вместе с ветераном школьники и бойцы отряда "Тюменский соболь" исполнили знаменитую "Катюшу". Аккомпанировал на гитаре командир отряда, студент Строительного института ТИУ Александр Скиба. По его мнению, Снежный десант дает возможность дарить добро и заботиться о людях старшего поколения.

"Приятно, что общение с ветераном Великой Отечественной войны нашло отклик в сердцах ребят. Они слушали его рассказ, затаив дыхание. Считаю, что сохранять память о событиях военных лет и оказывать знаки уважения ветеранам очень важно", - отметил студент.

| Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте" | Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте"

Василий Петрович вместе с ребятами прошелся по коридорам и посмотрел, как живут современные школьники, отметив, что школа большая и красивая.

Акцию "Тюменского десанта" продолжил мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Студенты медицинского университета показали, как правильно наносить повязку-чепец на голову и крестовую повязку на голеностопный сустав. Затем для учеников начальной школы устроили мастер-классы по изготовлению закладок для книг и открыток для ветеранов, кормушек для птиц, а для школьников постарше провели уроки по здоровому образу жизни.

В 2019 году проект "Тюменский десант" реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. На выделенные средства закупили аппаратуру для мероприятий, материалы для мастер-классов и подарки для ветеранов.

| Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте" | Фото: со страницы "Тюменский десант" во "Вконтакте"

Городской этап патриотической акции "Тюменский десант" продлится до конца декабря. В нем принимают участие около 100 бойцов Тюменского областного студенческого отряда: студенты ТИУ, ГАУСЗ, ТюмГУ, ТюмГМУ и Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева.

20 декабря отряд снежного десанта "Хаски" ТИУ проведет очередные уроки добра для учеников школы № 26. В составе добровольческих дружин ребята организуют мастер-классы и концерты для тюменских школьников, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, посетят госпиталь ветеранов и Борковский детский дом.