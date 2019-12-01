В Тюменской области благополучная ситуация с состоянием окружающей среды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние окружающей среды в Тюменской области более благополучное, чем по Уральскому федеральному округу. Об этом рассказала директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 20 декабря.

По ее словам, это результат оценки постоянных наблюдений, которые проводят в рамках государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды". На эти цели из регионального бюджета ежегодно выделяют 13 млн рублей.

В частности, проводят наблюдения за состоянием атмосферного воздуха с использованием передвижной лаборатории. В 2019 году в Тюмени в жилых кварталах, вблизи крупных промышленных предприятий, у транспортных развязок и по обращениям жителей отобрали и проанализировали 190 проб воздуха.

"Анализ проводился на содержание девяти основных загрязняющих веществ. Превышений установленных нормативов качества не выявлено", - отметила Жанна Злобина.

Для оценки фонового состояния окружающей среды в естественных условиях проводят наблюдения на областном полигоне экологического мониторинга в Нижнетавдинском районе, там более 25 лет отбирают воду для обеспечения населения Тюмени. В 2019 году выполнили 236 замеров уровня подземных вод в скважинах, отобрали 15 проб подземных и поверхностных вод, по два образца снежного покрова и почвы. На территории региона исследования подземных и поверхностных вод, почвы, снега проводят на пяти полигонах государственного мониторинга: Тура-Тавдинском, Тобольском, Ишимском, Демьянском и Речкинском. В 2019 году отобрали 102 пробы, по которым выполнили лабораторный анализ, и произвели 5 тыс. 940 замеров уровней подземных вод. Предпосылок к возникновению чрезвычайных экологических ситуаций не выявлено.

Для обеспечения населения районов водой ведется оценка запасов подземных питьевых вод. "Если Тюмень водой обеспечена в полном объеме, то в Тюменском районе активно идет индивидуальная жилищная застройка, и необходимо подтвердить запасы для обеспечения водой населения. Полевые работы и бурение скважин уже проводят, и по прогнозным данным, к 2021 году подтвердят необходый объем", - пояснила директор департамента.

В 2019 году завершены геологоразведочные работы для водоснабжения 12 населенных пунктов Абатского и Армизонского районов с общим запасом 3,1 тыс. куб. м. Начаты работы по поиску подземных вод для 40 населенных пунктов Ишимского, Казанского, Упоровского и Тюменского районов, которые завершатся в 2020-2021 годах.

Ирина Кургузова