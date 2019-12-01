23 декабря в Тюмени: морозное утро и потепление к вечеру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 16 - минус 13 градусов Цельсия - такая температура воздуха ожидает тюменцев в первую половину дня 23 декабря, сообщает сервис Gismeteo. Днем станет теплее, и к вечеру столбики термометров поднимутся до минус 6 градусов.

Синоптики обещают преимущественно пасмурный день и снег.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Порывы - до 10 метров в секунду. К вечеру направление изменится на западное.

Атмосферное давление близко к норме 755-758 мм. рт. ст.

Заход солнца в 15 часов 57 минут. Долгота дня 6 часов 41 минуту.