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Победителей шестьдесят шестой лыжной гонки определили в Тобольске

Спорт, 14:23 23 декабря 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Сильнейшие спортсмены Тюменской области и России приняли участие в 66-й традиционной Тобольской лыжной гонке, сообщает городская администрация.

Подведение итогов соревнований состоялось на стадионе "Тобол". На торжественном закрытии глава города Максим Афанасьев отметил, что Тобольск уже 66 лет бережно хранит замечательную традицию проведения лыжной гонки и активно развивает данный вид спорта.

Вместе с заслуженным тренером РСФСР Александром Зольниковым, Максим Афанасьев вручил награды победителям и призерам соревнований.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

В индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции 3 км среди девушек 2002-2004 г.р. победу одержала тюменка Елизавета Бекишева. Среди девушек 2000-2001 г.р. победила Екатерина Ощепкова, представляющая тюменский "ЦСП". Среди женщин 1999 г.р. и старше победу праздновала тюменка Евгения Рудометова.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

В индивидуальной гонке классическим стилем среди юношей 2002-2004 г.р. на дистанции 5 км победил тюменец Данил Окунев, среди юношей 2000-2001 г. р. победу одержал Александр Сизиков, предствляющий тюменский "ЦСП". Среди мужчин отличился тюменец Илья Санников.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Имена всех победителей и призеров можно посмотреть на сайте администрации Тобольска.

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# лыжные гонки , Тобольск

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