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ВК "Тюмень-ТюмГУ" примет волейболисток из Липецка и Волгодонска

Спорт, 16:36 24 декабря 2019

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Очередной тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" клуб "Тюмень-ТюмГУ" проведет дома с 25 по 28 декабря, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

В турнирной таблице подопечные Натальи Васильченко идут на восьмой строчке. В их активе – четыре победы. Дома сибирячкам предстоит дважды встретиться с "Липецком". Эта команда возглавляет таблицу чемпионата. Подопечные Андрея Смирнова победили в 10 матчах из 11.

Еще два матча тюменки проведут против волгодонского "Импульса". Этот коллектив находится на 11 месте. В активе южанок нет ни одной победы.

Матчи пройдут в спорткомплексе "Здоровье". Первую встречу тюменки проведут 25 декабря. В этот день "Тюмень-ТюмГУ" сыграет против "Импульса". Начало матча в 18 часов 30 минут.

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# ВК Тюмень , волейбол , Тюмень-ТюмГУ

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