Более семидесяти тюменцев вошли в список "Спортивной элиты" Тюменской области

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73 тюменца вошли в список областного конкурса "Спортивная элита-2019". Торжественное награждение призеров и победителей прошло в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" 23 декабря.

В 2019 году конкурс проводился по 16 номинациям, заслуженные награды и памятные дипломы получили 73 номинанта, сообщает ЦСП72.

Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта признан биатлонист Александр Логинов, его тренер Максим Кугаевский признан лучшим тренером по олимпийским видам спорта. Лауреатами номинации стали лыжники Глеб Ретивых и Иван Якимушкин, дзюдоисты Наталья Кузютина и Роман Донцов. В тренерской номинации лауреатами стали тренер дзюдоистов Николай Хохлов и тренер лыжников Валерий Захаров.

Альпинист-ледолаз Николай Кузовлев стал лидером номинации "Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр", лучшим стал и его тренер Станислав Лобзов. В данной номинации лауреатами стали гиревик Алексей Рябков, тренер Анатолий Мартьянов, представители фитнес-аэробики Дмитрий Фишман и Дарья Аширова, мастер спорта по авиамодельному спорту Константин Попов, тренер Владимир Колмаков.

В номинации "Преодоление – лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями" победителем стала триатлонистка Анна Плотникова, лучшим тренером признана Наталия Сушкова. Лауреаты номинации - Анатолий Шушарин и Владислав Чикишев (армспорт), легкоатлет Константин Гребенщиков и его тренер Олег Скаморовский, Александр Завьялов (настольный теннис).

Елизавета Клеванович (плавание) стала победительницей номинации "Олимпийская надежда" вместе со своим тренером Еленой Юрченко. Лауреатами номинации стали пловец Арсений Чивилев, его тренер Олег Ермаченков, скалолаз Данила Уколов и его тренер Максим Рябов, дзюдоист Джават Гусейнов и его тренер Александр Мохирев, Любовь Орлова и ее тренер Алексей Кочетов, борец греко-римского стиля Турал Баирамов, биатлонисты Илья Анисимов, Павел Мещаков, Мария Верстунина и Дарья Малышкина.

Лауреатами номинации "Лучшая спортивная команда стали" - команда по танцевальному спорту "Формейшн "Вера", команда по баскетболу на колясках "Шанс", команда мини-футбольного клуба "Тюмень", команда по фитнес-аэробике "Лидер", команда по чир-спорту "Виктори".

Лучшими спортсменами по командным игровым видам спорта признаны – игрок мини-футбольного клуба "Тюмень" Артем Антошкин, игрок хоккейной команды "Рубин" Егор Назаров, игрок баскетбольной команды "Шанс" Андрей Бондаренко, игрок волейбольного клуба "Тюмень" Сагадат Молдагумаров, игрок команды "Олимпия" по лапте Алексей Попадейкин, футболист сборной команды "Урал и Западная Сибирь" Иван Зазвонкин.

Артем Фисунов – тренер-преподаватель Сорокинской ДЮСШ "Сибирь" стал победителем номинации "Лучший специалист отрасли физической культуры и спорта".

Лучшими муниципальными образованиями Тюменской области по результатам реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" стали Сорокинский, Казанский, Тюменский районы и Ишим.

Лауреатами номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной работы в трудовом коллективе" стали – АО "Транснефть-Сибирь", ООО "Тюменский нефтяной научный центр", филиал ООО "Лукойл-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть", АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", ООО "РН-Уватнефтегаз".

Лучшими среди представителей фитнес-индустрии стали фитнес-клуб "FITBERRI" и фитнес-центр "ARMSTRONG".

Лучшими спортивными федерациями 2019 года стали Федерация лыжных гонок и биатлона, Федерация волейбола, Федерация хоккея, объединенная Федерация дзюдо и самбо, Федерация спортивного ориентирования.

Лучшим спортивным волонтером стала Юлия Буркова, лауреаты номинации – Валерий Матяш, Татьяна Милютина, Валерий Глебов, Екатерина Анисимкова и Кристина Егорова.