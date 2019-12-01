"Живая классика" представила Топ-5 новогодних книжних традиций

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Пятерку новогодних традиций, связанных с книгами, от чтецов представили организаторы конкурса "Живая классика".

Чтение наизусть новогодних стихов, чтение вслух рождественских сказок – участники конкурса юных чтецов "Живая классика" даже на новогодних каникулах не расстаются с книгами. "Живая классика" составила свой Топ-5 книжных традиций:

1. Читать вслух "зимние" книги.

"Сколько себя помню, в декабре у нас был список "зимних" книг. Сначала их читала мама, потом мы читали уже вдвоем. До сих пор читаем вместе. Почему-то рождественские книги хочется читать вслух. А еще мы собираем елочные игрушки – книжных героев. Их у нас много. Запросто можно только ими елку украсить. Вот вам и новая новогодняя традиция – литературная елка!", - рассказала участница Детской редакции Александра Богомолова.

2. Собирать новогоднюю елку из книг.

"Можно сделать ёлку прямо из книг и украсить гирляндой", - предложила участница конкурса Валерия Гусева.

3. Перечитывать классику.

"На каникулах я очень люблю перечитывать классику за чашечкой горячего чая! Ничего необычного, но так атмосферно", - победитель регионального финала конкурса Виолетта Васильева.

4. Обмениваться книгами для чтения.

"У нас есть традиция с бабушкой: раз в месяц мы советуем друг другу книги, которые сами читали. Она советует то, что читала она, но не читал я, а я советую ей что-то из последнего прочитанного мной. Перед Новым годом я ей посоветовал "Свечка" Валерия Золотухи, а она мне – "Я отвечаю за все" Юрия Германа", рассказала суперфиналист конкурса Матвей Михайлов.

5. Создавать подарочный набор книг.

"Мой папа – издатель. Иногда к Новому году появляются новые книги, которые мы дарим друзьям и родственникам. Делаем специальные подарочные наборы с книгами. Мои любимые – "Поэзия серебряного века" и "Удивительные редкие создания!"", - суперфиналистка конкурса Екатерина Жигульская.

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика", соревнования по чтению вслух прозы на русском языке среди подростков, проходит под патронатом Министерства просвещения РФ, и с 2019 года включен в список конкурсов, рекомендованных Министерством. Уже третий год конкурс реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК "Просвещение", компании "Норникель", глав всех регионов РФ. Участие в конкурсе бесплатное.