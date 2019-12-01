Тюменцев зовут на театрализованную программу "В гостях у Криса"

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Театрализованная программа "В гостях у Криса" начнется на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) 29 декабря в 17 часов, сообщает центр культуры и искусства "Тюмень".

На празднике будут Дед Мороз и Снегурочка. Гостей ждет театрализованное представление, выступления творческих коллективов Тюмени, веселые игры, зимние забавы и новогодние сюрпризы. Горожане поводят хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 17 часов 30 минут на мероприятие приедут музыканты Тюменского духового оркестра на своем Дедморобусе. Они исполнят перед гостями новогодние композиции и современные хиты.

На празднике назовут победителей творческого конкурса "Борода Деда Мороза", организованного Домом культуры и творчества "Торфяник". Всего от юных тюменцев поступило около 300 работ. Организаторы обещают наградить каждого участника дипломом и подарками.