Владимир Якушев пожелал тюменцам благополучия и счастья в новом году

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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с Новым годом.

Он отметил, что 2019-й запомнится знаковыми событиями в жизни страны и региона, а также личными достижениями и успехами каждого из нас.

"Наступающий год несет новые планы, открывает новые перспективы. Не сомневаюсь, что все намеченные проекты и смелые идеи будут успешно реализованы – всё в наших силах!", - говорится в поздравлении.

Владимир Якушев пожелал тюменцам здоровья, исполнения желаний, творческой энергии, отличного праздничного настроения. "Пусть новый год принесет благополучие и счастье всем тюменцам!", - сказал он.