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31 декабря 2021 года будет нерабочим днем

Общество, 13:43 16 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятидневные новогодние каникулы ждут россиян в 2021 году. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря 2021, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

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# каникулы , Михаил Мишустин , Новый год

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