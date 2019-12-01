Музыкальный Дедморобус поедет по Тюмени с 28 декабря

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Дедморобус с Тюменским духовым оркестром начнет ездить по областной столицы с 28 декабря.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова, маршрут передвижения празднично оформленного автобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов уже утвержден.

Дедморобус будет отправляться от площади 400-летия Тюмени в 16 часов. 5 января он поедет от ДК "Орфей". Каждый раз автобус будет делать около пяти остановок. На каждом остановочном пункте они проведут примерно 12 минут. Вместе с музыкантами Тюменского духового оркестром будет Снегурочка, она представит представителей музыкального коллектива.

Музыканты представят дефиле и исполнят фрагменты из популярных песен.

Отметим, Дедморобус будет ездить по городу 28-29 декабря, 4,5,6,7 января.

Инна Пахомова