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Тюменский духовой оркестр сыграет на открытии резиденции Деда Мороза

Общество, 18:47 20 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Тюменский духовой оркестр сыграет известные новогодние композиции на торжественном открытии резиденции Деда Мороза, которое стартует на площади 400-летия Тюмени 21 декабря в 15 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра культуры и творчества "Тюмень" Екатерина Шилова, рядом с резиденцией будет стоять Дедморобус. Из него на площадь выйдут музыканты в костюмах Дедов Морозов и исполнять перед собравшимися новогодние композиции.

Затем сам Дед Мороз вместе со своими помощниками гномами объявит об открытии своей резиденции.

28 и 29 декабря возле резиденции сказочного волшебника пройдут показы сказки "Тайна старого замка". А с 1 по 8 января с 15 до 16 часов юные горожане смогут представить сказки по мотивам мультфильма "Холодное сердце".

Отметим, в 2019 году резиденция Деда Мороза разместилась в деревянном дворце. Она будет работать до 14 января. Сказочный волшебник будет сидеть здесь ежедневно с 15 до 19 часов. Дети смогут рассказать ему стихотворение, получить сладкий подарок и сделать снимок на память.

Инна Пахомова

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# Дед Мороз , музыканты , Новый год , праздник , резиденция

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