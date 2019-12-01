Тюменский духовой оркестр сыграет на открытии резиденции Деда Мороза

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Тюменский духовой оркестр сыграет известные новогодние композиции на торжественном открытии резиденции Деда Мороза, которое стартует на площади 400-летия Тюмени 21 декабря в 15 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра культуры и творчества "Тюмень" Екатерина Шилова, рядом с резиденцией будет стоять Дедморобус. Из него на площадь выйдут музыканты в костюмах Дедов Морозов и исполнять перед собравшимися новогодние композиции.

Затем сам Дед Мороз вместе со своими помощниками гномами объявит об открытии своей резиденции.

28 и 29 декабря возле резиденции сказочного волшебника пройдут показы сказки "Тайна старого замка". А с 1 по 8 января с 15 до 16 часов юные горожане смогут представить сказки по мотивам мультфильма "Холодное сердце".

Отметим, в 2019 году резиденция Деда Мороза разместилась в деревянном дворце. Она будет работать до 14 января. Сказочный волшебник будет сидеть здесь ежедневно с 15 до 19 часов. Дети смогут рассказать ему стихотворение, получить сладкий подарок и сделать снимок на память.

Инна Пахомова