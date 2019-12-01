  • 18 декабря 201918.12.2019среда
  • USD62,5326
    EUR69,6801
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-восточный

Новогодняя елка Тюмени оказалась одной из самых высоких в России

Общество, 13:27 18 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главная елка Тюмени высотой 28 метров вошла в Топ-10 самых высоких новогодних елок страны, согласно рейтингу туристического портала ТурСтат.

Торжественное открытие новогодней елки пройдет на площади 400-летия Тюмени 20 декабря.

Самая высокая елка в этом году в Красноярске — 55 метров, на втором месте елка Екатеринбурга — 50 метров. В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними елками кроме Тюмени вошли также Барнаул (32 м), Тула (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м) и Москва (27 м).

Отмечается, что входящие в Топ-10 елки в Москве и в Уфе — это живые ели.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:56 18.12.2019Купола нового храмового комплекса освятят на Войновке
16:45 18.12.2019Лучших школьных поваров определили в Сладковском районе
16:34 18.12.2019В Тобольском районе вывели из эксплуатации последнюю аналоговую станцию
16:23 18.12.2019Час истории для осужденных провели библиотекари