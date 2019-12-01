Новогодняя елка Тюмени оказалась одной из самых высоких в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главная елка Тюмени высотой 28 метров вошла в Топ-10 самых высоких новогодних елок страны, согласно рейтингу туристического портала ТурСтат.

Торжественное открытие новогодней елки пройдет на площади 400-летия Тюмени 20 декабря.

Самая высокая елка в этом году в Красноярске — 55 метров, на втором месте елка Екатеринбурга — 50 метров. В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними елками кроме Тюмени вошли также Барнаул (32 м), Тула (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м) и Москва (27 м).

Отмечается, что входящие в Топ-10 елки в Москве и в Уфе — это живые ели.