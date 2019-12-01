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Программа "Новый год у ворот" развернется в сквере Серебряные ключи

Общество, 08:07 18 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Театрализованная программа "Новый год у ворот" начнется в сквере Серебряные ключи (ул. Энергостроителей, 2/1) в Тюмени 19 декабря в 17 часов, сообщает Центр культуры и искусства "Современник".

Местных жителей ждут активные игры, веселые конкурсы, праздничные песни. В программе — игры, викторины, подарки. Дед Мороз и Снегурочка придут к елке, чтобы поздравить юных тюменцев с приближающимся Новым годом.

Отметим, главную елку города на площади 400-летия Тюмени откроют 20 декабря в 18 часов. Церемония будет сопровождаться выступлениями местных исполнителей, вокально-танцевальным флешмобом и фейерверком.

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# игры , Новый год , праздник

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