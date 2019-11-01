  • 24 ноября 201924.11.2019воскресенье
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер северный

Тюменский Дедморобус поедет по Тюмени в новогодние праздники

Общество, 10:03 24 ноября 2019

центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Тюменский Дедморобус с духовым оркестром будет ездить по Тюмени в новогодние праздники.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова, тюменский Дедморобус будет курсировать по областной столице впервые. По городу он будет ездить 28-29 декабря, 4,5,6,7 января.

В день автобус будет делать пять остановок. Из салона будут выходить музыканты Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов. Они исполнят перед публикой новогодние композиции и современные хиты.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дед Мороз , музыка , Новый год , оркестр , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:31 24.11.2019Между Тюменью и Екатеринбургом запустят ежедневную "Ласточку"
10:03 24.11.2019Тюменский Дедморобус поедет по Тюмени в новогодние праздники
09:49 24.11.2019Первый кадровый центр "Работа России" откроется в регионе
20:02 23.11.2019Ишимские пенсионеры 70+ готовят близким новогодние подарки и сувениры