Тюменский Дедморобус поедет по Тюмени в новогодние праздники

| Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Тюменский Дедморобус с духовым оркестром будет ездить по Тюмени в новогодние праздники.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова, тюменский Дедморобус будет курсировать по областной столице впервые. По городу он будет ездить 28-29 декабря, 4,5,6,7 января.

В день автобус будет делать пять остановок. Из салона будут выходить музыканты Тюменского духового оркестра в костюмах Дедов Морозов. Они исполнят перед публикой новогодние композиции и современные хиты.

Инна Пахомова