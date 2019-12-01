Тюменцев призывают отказаться от всего лишнего перед Новым годом

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Акция "Планируй налегке" стартовала в Тюмени, сообщает мультицентр "Моя территория".

Она призвана помочь тюменцам грамотно подвести итоги года, спланировать следующий и избавиться от лишнего. Так, в "Конторе пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23А стр. 1) появился метровый куб, где можно оставить ненужную одежду, обувь, игрушки, постельное белье, полотенца. Важно - вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

27 декабря в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) разместится аналогичный куб. Взамен тюменцы получат ежегодник-планер на 2020 в специальном конверте, который предлагается заполнить, запечатать и не открывать до декабря следующего года. Также внутри блокнота содержится информация о скидках и бонусах от партнеров акции.

Кубы обнуления простоят в общественных пространствах до 13 января. Все собранные вещи будут переданы социально-благотворительному магазину "Лаффка" и добровольческому движению "Круговорот". Экоактивисты распределят их между нуждающимися: 40 % разделят между по городским благотворительным организациям разного профиля, 20 % вещей направят для раздачи в сельскую местность, 10 % — отправятся в магазины для продажи. Часть средств перечислят на благотворительность. Книги и игрушки "Лего" будут переданы в магазин без упаковки "Пакета нет". Их используют для проектов "Добрые книги" и "Леговолюция".

"Молодой человек в Тюменской области имеет активную жизненную позицию. Это доказывает и количество участников социальных проектов, и количество неформальных сообществ, и общая сумма выигранных грантов в 2019 году*. Важно понимать, что кроме инициативы необходима и осознанность. Наш проект как раз про это: осознанность в целях, желаниях, планировании и потреблении. Отдав ненужные вещи, участники акции не только освободят место в шкафах, но и сделают доброе дело, а получив блокнот, смогут уделить время планированию, - рассказала куратор акции Юлия Каргаполова.

Также тюменцы участвуют в новогоднем розыгрыше от молодежного информационного портала Moi-portal.ru. Под тегом #обнуляю2020 в Инстаграме они делятся итогами года или рассказывают о планах на будущее. Пользователи соцсети чаще всего заявляют: в прошлом оставят комплексы, лишний вес, самокритичность, сомнения и неуверенность. А 2020 посвятят заботе о здоровье, путешествиям и близким. За два дня под хештегом опубликовано более 100 постов.

Участники могут выиграть: наушники AirPods, робот-пылесос, фотоаппарат моментальной печати INSTAX, колонку JBL, электрическую зубную щетку, сертификаты на йогу, набор экомешочков или смузи, новогодние игрушки. Победителей будут выбирать ежедневно в прямых эфирах в аккаунте в Инстаграме: https://www.instagram.com/moiportal/. Розыгрыши состоятся 26 и 27 декабря, обладателей призов определят в 17 часов.

Подробнее узнать об акции здесь.

*В 2019 году Тюменская область заняла 12 место среди 85 регионов России по сумме выигранных грантов на реализацию молодежных инициатив в рейтинге Росмолодежи.