"Путешествие Деда Мороза с НТВ" пройдет в формате онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Путешествие Деда Мороза с НТВ" будет проходить онлайн в 2020 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в PR-отделе телеканала НТВ.

"В этом году "Путешествие Деда Мороза с НТВ" будет особенным. Из-за пандемии и социальных ограничений оно будет проведено в новом формате: в нем будут соединены новые онлайн и офлайн-возможности, а значит, юбилейное путешествие будет масштабнее, а главное – безопаснее", — добавили в PR-отделе.

Хоть событие и будет проходить онлайн, заветные мечты детей исполнят. На телеканале НТВ пообещали держать в курсе о подробностях путешествия.

Ежедневно в официальных группах "Путешествия Деда Мороза с НТВ" будут публиковать посты – с историями и фотографиями чудес, которые будут совершать зимний волшебник вместе с командой НТВ. А в "Одноклассниках" будут вести онлайн-трансляции.

"Проект активно поддерживают волонтеры со всей России. Традиционно они помогают на всем маршруте путешествия. В этом году добровольцы будут доставлять подарки в социальные учреждения и семьи, а Дед Мороз снова станет гостем Международного форума добровольцев. "Путешествие Деда Мороза с НТВ" пройдет при поддержке волонтерского проекта "Добро в России" и общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", — добавили на телеканатле НТВ.

А пока главный зимний волшебник принимает письма от россиян на электронную почту: dedmoroz@ntv.ru. Попросить его о сокровенном может любой желающий.

Отметим, "Путешествие Деда Мороза с НТВ" в 2020 году пройдет в пятый раз. За последние четыре года Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ проехал 51 тыс. километров – от Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков.

Инна Пахомова