Почта Сибирского Деда Мороза откроется в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Традиционная "Почта Сибирского День Мороза" торжественно откроется 20 ноября в ДК "Поиск". Гостей ждут театрализованное представление, официальное открытие, зимние забавы, хороводы, встреча у елки.

В фойе "Поиска" выставят специальный ящик для писем. Отправить послание смогут и дети, и взрослые. Для желающих работает традиционная почта: 625047, ул. А.Пушкина, 10, ДК "Поиск". Обязательно указать адресата: Сибирскому Деду Морозу.

Писем приходит очень много, 97-98% это просьбы сделать материальный подарок. В редких случаях дети просят здоровья близким, мира во всем мире, процветания стране. Такие письма откладываются, и Дедушка старается выехать к адресату, чтобы поздравить его лично с наступающим Новым годом. Если в письме указан адрес и есть возможность выехать в другие населенные пункты, помогает спонсорская помощь, пишет "Вслух.ру".