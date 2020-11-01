  • 14 ноября 202014.11.2020суббота
  • USD77,3262
    EUR91,3222
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почта Сибирского Деда Мороза откроется в Тюмени

Общество, 09:24 14 ноября 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Традиционная "Почта Сибирского День Мороза" торжественно откроется 20 ноября в ДК "Поиск". Гостей ждут театрализованное представление, официальное открытие, зимние забавы, хороводы, встреча у елки.

В фойе "Поиска" выставят специальный ящик для писем. Отправить послание смогут и дети, и взрослые. Для желающих работает традиционная почта: 625047, ул. А.Пушкина, 10, ДК "Поиск". Обязательно указать адресата: Сибирскому Деду Морозу.

Писем приходит очень много, 97-98% это просьбы сделать материальный подарок. В редких случаях дети просят здоровья близким, мира во всем мире, процветания стране. Такие письма откладываются, и Дедушка старается выехать к адресату, чтобы поздравить его лично с наступающим Новым годом. Если в письме указан адрес и есть возможность выехать в другие населенные пункты, помогает спонсорская помощь, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:01 14.11.2020Умер Армен Джигарханян
11:36 14.11.2020 Новая серия проекта "Россия глазами иностранца" посвящена Крыму
11:05 14.11.202070 участников собрала региональная "Школа поисковика"
10:33 14.11.2020145 жителей региона привезли COVID-19 из-за границы