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Тобольск начинают украшать к Новому году

Общество, 09:02 15 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольск начинают украшать к Новому году 15 ноября. Активное участие смогут принять и жители. Для них подготовили конкурсы "На лучшее новогоднее оформление" для предприятий и предпринимателей и на "Снежную фигуру" .

"В новогодние праздники в Тобольск придет "Ветер перемен", который принесет с собой "Летучий корабль". Персонажи сказки Иванушка и Забава, спасаясь от жадного Полкана, попадут в сибирский город. А коренные тоболяки, Конек-горбунок с Жар-птицей помогут им в этом", - сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Уже разработан план мероприятий для обновленной Базарной площади. Там появится дерево желаний, где каждый тоболяк сможет написать свою мечту, а ветер перемен подхватит ее и унесет для исполнения.

Оформление города к праздникам будет завершено к 1 декабря.

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