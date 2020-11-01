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Тюмень начала готовиться к новогодним праздникам

Общество, 18:02 16 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Новогоднее оформление Тюмени завершат до 15 декабря. Улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией, сообщает городская администрация.

Самую высокую елку с шатром установят на площади 400-летия Тюмени. Здесь же появится несколько арт-объектов. В частности, фигуры героев сказки "Золушка".

Елку также установят на Цветном бульваре, построят ледовый городок, смонтируют световые арки, селфи-рамки. Фонтан "Времена года" украсят гирлянды и снежинки.

На баннерах и плакатах разместят официальный логотип празднования: силуэт елки с надписью "С Новым годом 2021, Тюмень". Информацию о праздновании в социальных сетях можно найти по хештегу #лучший_праздник_земли_72.

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# Новый год , праздничное оформление

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