Белые медведи вернутся на Цветной бульвар Тюмени

| Фото: пресс-служба СУЭНКО. Архив | Фото: пресс-служба СУЭНКО. Архив

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Белые медведи украсят Цветной бульвар Тюмени. Город начали украшать к новогодним праздникам, сообщает городская администрация.

В прошлом году прошел конкурс, на котором горожане выбрали имена арт-объектам. Маму-медведицу в Тюмени назвали Матильда Потаповна, медвежат – Умка, Пломбир и Топтыжка.

Кроме того, на Цветном бульваре традиционно установят елку, ледовый городок, световые арки.

На Городской площади разместят цифры "2021", а на Центральной – конструкцию "Новогодняя", у ДК "Нефтяник" - конструкцию "Белки".

Новогоднее оформление ждет и отдаленные районы Тюмени. Предполагается, что украсят Шаимский бульвар, Комсомольский сквер и сквер Льва Ровнина, скверы Семейный, Депутатов и Славянский, Текутьевский бульвар, скверы Тенистый, Романтиков, Ветеранов энергетики и другие.

В середине декабря установят ели в жилых районах Казарово, Верхний бор, Мелиораторов, Березняковский, на Заречном проезде и ул. Газовиков.