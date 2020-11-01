Кольцевые развязки Тюмени украсит праздничная иллюминация
| Фото: администрация Тюмени. Архив
Кольцевые развязки Тюмени украсят световыми объектами: подарками, елями, большими новогодними шарами. Вдоль дорог смонтируют более 100 конструкций, сообщает городская администрация.
Работы по праздничному оформлению Тюмени планируют завершить до 15 декабря.
Новогодние елки и арт-объекты установят на Центральной площади Тюмени, на Цветном бульваре, на набережной. На многих площадях смонтируют фигуры героев сказки Петра Ершова - Рыбу-кит, Конька-горбунка, Жар-птицу.
В середине декабря установят ели в жилых районах Казарово, Верхний бор, Мелиораторов, Березняковский, на Заречном проезде и ул. Газовиков.