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Кольцевые развязки Тюмени украсит праздничная иллюминация

Общество, 18:11 16 ноября 2020

администрация Тюмени. Архив | Фото: администрация Тюмени. Архив

Кольцевые развязки Тюмени украсят световыми объектами: подарками, елями, большими новогодними шарами. Вдоль дорог смонтируют более 100 конструкций, сообщает городская администрация.

Работы по праздничному оформлению Тюмени планируют завершить до 15 декабря.

Новогодние елки и арт-объекты установят на Центральной площади Тюмени, на Цветном бульваре, на набережной. На многих площадях смонтируют фигуры героев сказки Петра Ершова - Рыбу-кит, Конька-горбунка, Жар-птицу.

В середине декабря установят ели в жилых районах Казарово, Верхний бор, Мелиораторов, Березняковский, на Заречном проезде и ул. Газовиков.

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# новогоднее оформление

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