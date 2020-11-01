Российский Дед Мороз отмечает день рождения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российский Дед Мороз отмечает день рождения 18 ноября.

Считается, что именно в этот день на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы, напоминает сервис calend.ru.

Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2 тыс. лет и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

Считается, что "литературный" русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционные 1920-е годы новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И реабилитированы в 1935 году.

Впервые зимний волшебник и его помощница внучка Снегурочка появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза не так давно - в 1999 году.

Там в этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.

Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а еще ведет блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.

Напомним также, что жители региона могут поздравить Деда Мороза с днем рождения, отправив ему открытку или письмо, и что ежегодное "Путешествие Деда Мороза с НТВ" пройдет в этом году в формате онлайн.