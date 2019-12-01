Белым медведям в Тюмени и Тобольске выбрали имена

| Фото: пресс-служба СУЭНКО | Фото: пресс-служба СУЭНКО

Белым медведям СУЭНКО выбрали имена. Итоги конкурса подвели в Тюмени и Тобольске, сообщает пресс-служба компании.

Маму-медведицу в Тюмени назвали Матильда Потаповна, медвежат – Умка, Пломбир и Топтыжка. Автор идеи и победитель - Надежда Куликова. "Семья тюменских мишек очень дружная, – написано в конкурсной легенде. - Медведица строгих нравов и учит своих детенышей, как ладить с людьми и вести себя в приличном обществе. Медвежата все с характером – умнички и озорники".

В Тобольске медведицу назвали Шишка, ведь она главная, а медвежат – Морошка, Тучка и Сонька. Имена придумала тоболячка Надежда Шумилова. Легенда гласит, что медвежата родились в лесу и хотели жить со своей мамой в красивом месте в окружении добрых людей. Теперь они обитают в центре Тобольска.

| Фото: пресс-служба СУЭНКО | Фото: пресс-служба СУЭНКО

Победителям конкурса вручили заслуженные награды - портативные видеопроекторы "Мультикубик" Cinemood.

Конкурс на лучшие имена для тобольских и тюменских Белых мишек стартовал в начале декабря 2019 года. Обязательным условием приема заявки было наличие легенды о появлении имен. Идеи оценивала многочисленная творческая комиссия. Всего на конкурс поступило 300 заявок, это 1 тыс. 200 имен с различными историями.

Самым частым было предложение дать мишкам имена в честь зимних месяцев Ноябрь, Декабрь, Январь, а маму назвать Зима – таких заявок было 14. В 10 случаях жители предложили назвать медвежат Вера, Надежда, Любовь, чтобы напомнить всем людям о важном. Также стала популярна тема света и энергии – Светик, Теплота, Энергия, ЛЭПка. Поступали идеи назвать мишек в честь сибирских рек Тобол, Иртыш, Обь и производными от областной столицы – Тюменка, Тюмка, Тюменок, Тюмена.