Иван Квитка проконтролировал ход реализации нацпроектов в Голышманово

| Фото: Уральский МКС партии «Единая Россия» | Фото: Уральский МКС партии «Единая Россия»

Эффективность нацпроектов, государственных и региональных программ в значительной степени зависит от взаимодействия всех уровней и ветвей власти.

Об этом заявил депутат Государственной Думы Иван Квитка в ходе рабочей поездки в Голышмановский район, сообщает Уральский МКС партии "Единая Россия".

В ходе поездки депутат проконтролировал ход реализации нацпроектов и обсудил с главой района Александром Ледаковым социально-экономическое положение муниципалитетов.

"Важно было оценить состояние дорожного покрытия и качество работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Это более 100 километров автомобильных дорог между муниципальными образованиями, ремонт электроосвещения части автодорог Голышманово – Аромашево и Голышманово – Бердюжье", – отметил Иван Квитка.

Он подчеркнул, что в Тюменской области создана дорожная карта всех этапов реализации нацпроектов по абсолютно каждому объекту. Кроме того, сформирована всероссийская электронная база. От Тюменской области в эту систему занесено более 490 объектов, которые расположены, в том числе, на территории Голышмановского городского округа.

"Такой механизм позволяет оперативно оценить ход выполнения работ и при необходимости исправлять проблемные моменты", – отметил депутат.

В ходе визита в муниципалитет Квитка ознакомился с новой экспозицией народного краеведческого музея, пообщался с партийным активом Голышмановского местного отделения "Единой России".

На заседании местного политического совета депутат Госдумы вручил партийные билеты новым членам партии, подчеркнув, что все достижения городского округа были бы невозможны без участия его жителей, – трудолюбивых и целеустремленных людей, которые любят и ценят свою малую родину.