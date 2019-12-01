В России утверждены новые правила регистрации автомобилей

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Новые правила государственной регистрации автомобилей утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, сообщает РИА Новости.

Документ вступает в силу 1 января. По нему предусматривается возможность участия в данной процедуре специализированных торговых организаций, включенных в государственный реестр МВД.

Владельцы автомобилей смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника.