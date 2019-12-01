В выходные в Тюмени будет морозно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшие морозы ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 28 и 29 декабря.

По данным центра Фобос, в субботу, 28 декабря, в областном центре ожидается до минус 14 градусов. В ночь на воскресенье потеплеет до минус 13, пройдет снег.

29 декабря дневная температура воздуха составит минус 13 градусов, к вечеру похолодает до минус 21.

Начало следующей недели также ожидается прохладным. В ночь на 30 декабря столбики термометров опустятся до минус 25, днем в понедельник потеплеет до плюс 18.

Во вторник, 31 декабря, дневная температура воздуха составит от 14 до 16 градусов мороза.

Любовь Голышева