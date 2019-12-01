"Яслеград" открылся в Тюмени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Третий корпус детского сада № 183 в Тюмени торжественно открыли губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук 30 декабря.

Детское дошкольное учреждение, рассчитанное на 420 воспитанников, расположено в двухэтажном здании в центре областной столицы. После масштабной реконструкции детсад соответствует самым современным стандартам.

"В садике 13 групп, шесть из них - для детей младше полутора лет. К нам уже зачислены 15 ребятишек младше одного года, 20 воспитанников - в возрасте от одного до двух лет и 385 детей - от двух до четырех лет", - рассказала директор детсада № 183 Алла Сафина.

Этот детский сад не зря называют "Яслеградом". В уникальном не только для Тюмени, но и для всей страны детском учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и развития детей, начиная с самого младшего возраста. В беседах с главой региона и журналистами родители маленьких тюменцев не скрывали восхищения.

"Многие женщины хотят сегодня разумно совмещать материнство и работу, активно трудиться, не пренебрегая при этом воспитанием и развитием детей. Этот детский сад предоставляет нам такую возможность. Условия здесь лучше, чем во многих частных детсадах или развивающих центрах. С нашими детьми работают профессионалы, которые относятся к своему делу с душой. Но и в семье ребятишки не будут обделены вниманием", - рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" мама четверых детей Елена Рудая, которая привела в "Яслеград" сразу двух малышек.

В 2020 году в областной столице планируется ввести в строй еще два капитально отремонтированных детских сада, в которых появятся места для детей младше полутора лет, сообщил Руслан Кухарук.

"Я рад, что нам удалось успешно реализовать такой непростой проект, как создание "Яслеграда". Он будет продолжаться. Приятно видеть радостные лица родителей и детей. Я это говорю как отец четверых детей", - поделился впечатлениями Александр Моор.

Около половины участников опроса общественного мнения, который был проведен в рамках проекта "Советник губернатора", считают, что в современных семьях должно быть по трое и более детей.

"Итоги опроса вдохновляют. Это очень хорошая социальная установка. Наша задача - создать условия для того, чтобы тюменцы смело создавали семьи, рожали и растили детей. Для этого мы ввели выплату регионального материнского капитала в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, а также увеличили сумму материнского капитала при рождении третьего или последующих детей с 40 до 100 тысяч рублей", - отметил губернатор.

В Тюменской области реализуется масштабная программа по строительству и капитальному ремонту детских садов, напомнил Александр Моор.

"Наша задача - в 2021 году обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от полутора лет. Без сомнения, мы эту задачу выполним", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко