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Продавцы рассказали о книжных пристрастиях тюменцев

Общество, 15:43 02 января 2020

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Продавцы рассказали о книжных пристрастиях тюменцев. В фаворитах как классические, так и современные писатели.

"Чаще всего книги берут для детей, учебы или в подарок, - отметила продавец Ирина Семагина. – Кстати, некоторые родители на Новый год дарят своим детям книги и это радует. Детям младшего дошкольного возраста покупают книги с твердыми страницами, есть книги-пазлы, есть даже деревянные книги. Для деток постарше часто берут сказки с большими картинками. Младшие школьники предпочитают произведения с мультяшными героями, хотя есть и те, кто по-прежнему читает, например, Успенского, Драгунского или Михалкова. Увлечение научной фантастикой начинается ближе к пятому классу".

По словам продавца, популярностью у юных тюменцев пользуются книги Кира Булычева об Алисе Селезневой, старшеклассники часто берут Макса Брукса "Война миров Z", а среди студенческой молодежи Тюмени самой популярной стала книга Энди Вейера "Марсианин".

Тюменцы среднего возраста редко покупают в книжном магазине что-то для себя. Видимо, сказывается занятость и нехватка времени.

"Эта категория покупателей, конечно, привержена классике, - сказала Ирина Семагина. – Абсолютными лидерами продаж в этом сегменте являются братья Стругацкие. Как правило, это идут сборники произведений. Иногда даже коллекционные издания. При этом возрастные покупатели не избегают и новинок. Те, кто любит читать, внимательны и к творчеству современных фантастов, например Сергея Лукьяненко и Василия Головачева".

Новогодние каникулы – прекрасный повод посвятить свободное время отдыху и чтению, остаться один на один с книгой и ее персонажами, сообщает "Тюменская область сегодня".

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