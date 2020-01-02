Житель Тюменской области выиграл в лотерею миллион рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тюменской области выиграл 1 млн рублей по итогам новогоднего тиража "Русского лото", сообщает пресс-служба "Столото".

1 января 2020 года лотерея "Русское лото" разыграла 1 млрд рублей, который достался жителю Москвы. Также было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Каждый из новоявленных победителей купил билет всего за 100 рублей.

В Топ самых везучих регионов по количеству миллионеров новогоднего розыгрыша вошли Москва и Московская область (20 миллионеров), Санкт-Петербург (7 миллионеров), Республика Башкортостан (6 миллионеров), Ростовская область (5 миллионеров), Свердловская и Новосибирская области (по 4 миллионера).

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 млн. 801 тыс. 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 млрд 507 млн 979 тыс. 503 рубля.