Около тысячи зрителей посетили первый муниципальный 3D-кинозал в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

965 билетов продали за три прокатных дня с начала года в первом муниципальном цифровом кинозале Тюменской области, который был открыт в Упоровском районе 28 декабря.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" кассир премьер- зала Упоровского РДК Наталья Половникова, пик посещений пришелся на первый прокатный день 4 января. "У нас шли три сеанса, два мультфильма и комедия "Холоп", на них приобрели 486 билетов", - рассказала она.

Напомним, что на оснащение муниципального кинозала после конкурсного отбора Фонда кино из федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей в рамках национального проекта "Культура".

По словам главы Упоровского района Леонида Саукова, открытие стало долгожданным событием для жителей района, а зал – уже можно смело назвать центром притяжения для проведения досуга.

"Мы с семьей тоже сходили на один из сеансов. Я, если честно, не ожидал, что зал будет почти полон, и билеты заранее не бронировали. Пока стояли в очереди, с удовольствием наблюдал за тем, как здесь приветствуют друг друга земляки разных возрастов, профессий, приехавшие из соседних сел. По дружеским рукопожатиям, радостным объятиям было видно, что здесь, в кинотеатре, встретились и те, кто давно не виделся. И перед началом фильма в фойе, и после, выходя из зала, тоже успел пообщаться со знакомыми", - поделился Леонид Сауков.

Он добавил, работа будет совершенствоваться и некоторые неудобные для зрителей организационные моменты исправят в ближайшее время. Всего в новогодние каникулы в прокате муниципального 3D-кинозала два мультфильма и три отечественных фильма, расписание сеансов составлено до конца января с учетом прибавления премьер.

Ирина Кургузова