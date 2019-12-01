Первый муниципальный 3D-кинозал в Тюменской области открыли в Упорово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие первого в Тюменской области муниципального цифрового кинозала состоялось в Упоровском районе 28 декабря.

Как отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер, событие стало возможным благодаря национальному проекту "Культура", который должен сделать богатейшую сферу искусства доступной для всех жителей.

"В канун нового года мы все ждем чудес и подарков, и я поздравляю жителей с важным для них и развития культурной сферы событием. Вы – наши первенцы, и тот опыт по обустройству кинозала, который уже прошли в Упоровском районе, будет распространен в других муниципалитетах области", - сказала Елена Майер.

Она отметила, что старт национального и регионального проектов помог сделать так, чтобы жители муниципалитетов получали качественнее, интересные культурные продукты.

Как подчеркнул глава Упоровского района Леонид Сауков, этого события на упоровской земле ждали давно, и новый современный кинозал станет еще одной точкой для проведения хорошего семейного досуга. "Чтобы увидеть премьеры фильмов, упоровцам не нужно больше ехать в Тюмень или Заводоуковск, все новинки, доступные горожанам, теперь можно увидеть на большом экране, не покидая района", - сказал он.

На оснащение кинозала по итогам конкурса из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей. На средства в зал Упоровского центра культуры и досуга, который вмещает около 300 человек, приобретены кинопроектор с системой для 3D-показа, киноэкран, акустическая система, а также система тифлокомментирования и субтитрирования для демонстрации фильмов людям с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что в рамках нацпроекта до 2024 года Фонд кино ежегодно будет распределять средства на создание более 200 кинозалов, всего запланировано создание 1 тыс. 200 кинозалов.

Первым фильмом, который в день открытия увидели на большом экране зрители, стала историческая драма "Тобол". Еще два сеанса фильма запланированы на 29 декабря.

В новогодние каникулы в премьер-зале Упоровского РДК жители и гости района смогут увидеть как новые отечественные фильмы, так и мультфильмы для самых маленьких зрителей.

Как рассказал ученик 9 класса Упоровской школы Дмитрий Бабушкин, посмотреть "Тобол" ему из-за возрастного ограничения можно только с родителями, поэтому поход в кино он запланировал на другой фильм.

"Мы с друзьями 4 января собираемся на комедию "Холоп". Рекламу мы видели по телевизору, хотелось увидеть. До Тюмени от нас сто сорок километров и, конечно, туда мы бы не поехали, а теперь тут пойдем всей компанией", - поделился юноша.

Ирина Кургузова