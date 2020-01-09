Семнадцать тоболяков лишились водительских прав по требованию прокуратуры

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

17 автомобилистов лишились водительских прав по искам Тобольской прокуратуры.

За руль не смогут сесть страдающие наркоманией, алкоголизмом, зависимостью от психостимуляторов, а также психическими расстройствами, сообщает прокуратура Тюменской области.

Так, выяснилось, что житель Тобольска, с 2015 года состоящий на учете у нарколога, имеет водительское удостоверение категорий "А", "B" и "С". Другой местный житель страдает психическим расстройством и имеет права с категорией "В".

Как напомнили в надзорном ведомстве, управление транспортом лицами, страдающими наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения. Межрайонная прокуратура направила в суд 17 административных исков.

Тобольский городской суд удовлетворил требования прокуратуры, отдел МВД "Тобольский" внес в федеральную информационную систему необходимую информацию о прекращении права управления транспортными средствами.