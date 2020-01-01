Голышмановская школьница - участница художественной смены в сочинском "Сириусе"

Фото из официальной группы образовательного центра "Сириус" Фото из официальной группы образовательного центра "Сириус"

Воспитанница Голышмановской школы искусств Елизавета Леонюк побывала в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" в Сочи. В декабре 2019 года на художественную смене встретились 200 талантливых детей из разных регионов России.

"Подала заявку, прошла отбор - пригласили. Учились всю неделю, кроме воскресенья. Ежедневно 3,5 часа длились занятия по скульптуре и 2,5 часа - по рисунку. Настоящее открытие для меня — скульптура. Я сделала фигурку балерины. Дальше изготавливали голову и портрет Венеры, части лица Давида. Параллельно рисовали их, чтобы четче понять, как падают тени, где есть объем, а где он пропадает, - рассказала она.

Поездка в "Сириус" для Елизаветы - результат упорного труда. Прошлый год стал настоящим прорывом в искусстве для нее: она стала лауреатом второй степени Международного конкурса "Адмиралтейская звезда", лауреатом третьей степени конкурса на стипендию фонда "Новые имена". Также она участвовала в XVIII молодежных Дельфийских играх, которые были организованы в конце апреля в Ростове-на-Дону.

"Сложность программы я оценила позже, когда получила огромное количество совершенно новых знаний, которые пригодятся в жизни", - отметила она.

Елизавета счастлива, что получила большой опыт в искусстве и обрела новые знакомства, сообщает "Тюменская область сегодня".