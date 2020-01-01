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Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете

Спорт, 09:25 12 января 2020

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Союз биатлонистов России.

Выставив практически резервный состав (без Александра Логинова и Матвея Елисеева) наша мужская команда финишировала рядом с тройкой призеров. Гонка стала дебютом для юниора Саида Каримуллы Халили, которому было доверено бежать первый этап. Также в составе российской команды в эстафете приняли участие тюменец Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Российские биатлонисты на огневых рубежах использовали девять дополнительных патронов и отстали от победителей на одну минуту девять секунд.

Победителями эстафеты стала команда Норвегии. Второе место заняла команда Франции, третье - сборная Германии.

После этой эстафеты мужская сборная России идет на четвертом месте и в общем зачету Кубка наций, где положение команд полностью соответствует топ-4 в итоговом протоколе эстафеты.

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# биатлон , Евгений Гараничев

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