Художественный альбом по сказке Петра Ершова пополнил фонд Тобольского музея

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Художественный альбом "Путешествие в сказку П. П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-Горбунок" передал в дар научной библиотеке Тобольского музея-заповедника первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов во время рабочего визита, сообщает пресс-служба музея.

Не имеющая аналогов книга подготовлена специально к 185-летию первого печатного издания сказки и посвящена истории иллюстрирования произведения нашего земляка. Автором концепции стала доктор искусствоведения, член Союза художников России Наталья Сезева. Книга издана в рамках проекта "Единой России" – "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", кроме известных шедевров, в нее вошли более 200 работ юных тюменских художников.

Андрей Артюхов во время экскурсии по музею познакомился с экспозициями. Особенно его заинтересовала выставка, посвященная 185-летию первой публикации сказки. На ней представлен экземпляр единственного прижизненного издания произведения сибирского сказочника, многочисленные переиздания, в том числе на иностранных языках, коллекция, подаренная калифорнийскими потомками Петра Ершова, уникальные автографы и дарственные надписи.