Новые контейнеры для сбора твердых отходов установят в муниципалитетах региона

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

550 современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для муниципалитетов доставил в Тюмень региональный оператор, сообщает Тюменское экологическое объединение.

В ближайшие дни органы местного самоуправления сформируют свои первые в 2020 году заявки на обновление контейнерного парка. Новыми контейнерами жители смогут пользоваться в ближайшее время.

"Тюменское экологическое объединение" установит их сразу, как только заявки муниципалитетов будут согласованы профильным департаментом правительства Тюменской области, – сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. – Емкости удобны в использовании, они мобильны, отличаются стойкостью к различного рода погодным явлениям и воздействиям окружающей среды. Кроме этого, такие контейнеры не требуют подкраски".

В 2020 году региональный оператор планирует полностью обеспечить потребность жителей области в емкостях для сбора твердых коммунальных отходов.

В ходе кампании по обновлению контейнерного парка в 2019 году регоператором по обращению с ТКО и компаниями, осуществляющими сбор и транспортирование отходов, уже приобретено 9,6 тыс. баков. Около 8 тыс. из них – евроконтейнеры (1,1 кубометров), около 1,5 тыс. – стандартные металлические емкости (0,75 кубометров). Тип контейнера, который устанавливается на площадку, определялся исходя из условий и нужд конкретной местности.

В настоящее время контейнерный парк Тюменской области, без учета только поступившей партии, составляет 24 тыс. 434 емкости.