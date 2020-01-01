В Тюменской области за год поставили на кадастровый учет почти два миллиона гектаров леса

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В 2019 году в Тюменской области на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности Российской Федерации земель лесного фонда поставлено 1 734 932,33 гектара. Целевой показатель выполнен на 100,3%, более 5000 гектаров земель поставлено на учет сверх запланированного. Об этом сообщается на официальном сайте федерального агентства лесного хозяйства.

Целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" направлена на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет.

Наличие точных и достоверных сведений о количестве и качественном состоянии земель лесного фонда в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков необходимо, по оценке специалистов, для принятия управленческих решений правительством Тюменской области, направленных на рациональное и эффективное использование земель, и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата в регионе.

С 2017 года департаментом лесного комплекса Тюменской области поставлено на учет 8 164 245 гектаров земель лесного фонда — это 72% от всей площади лесного фонда региона.

В 2020 году работа по реализации целевой модели продолжится. Согласно плановым показателям к концу этого года Единый государственный реестр недвижимости земельных участков будет содержать сведения о 85% земельных участков лесного фонда Тюменской области.