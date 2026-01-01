  • 22 января 202622.01.2026четверг
Житель Голышманово и госавтоинспекторы помогли водителю замерзшего большегруза

Общество, 13:58 22 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ДПС помогли дальнобойщику, в фуре которого замерзло дизельное топливо, на 217 км федеральной автодороги Тюмень - Омск, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы попросили местного жителя из п. Голышманово Михаила Григорьева оказать содействие водителю замерзшего большегруза. Мужчина помог отогнать фуру в теплый гараж для ремонта.

