Участниками тюменского проекта "СВОй кожевенник" стали 20 бойцов и их родных

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

20 бойцов специальной военной операции и члены их семей приняли участие в грантовом проекте "СВОй кожевенник", реализация которого завершилась в Тюменской области.

В течение двух месяцев участники обучались кожевенному мастерству и основам реализации своей продукции. В завершение проекта прошли итоговая аттестация и презентация готовых изделий.

"Все мероприятия, которые были запланированы, мы реализовали, даже сделали немного больше. Проект дополнился событиями, которые мы не задумывали изначально. Эти мероприятия также привнесли свой социальный эффект. Хочется отметить, что были участники, которые уже начали зарабатывать первые деньги с помощью своего дела. Основной целью изначально была социальная реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей. Мы не ставили перед собой профессиональную адаптацию, но так получилось, что, получив навыки, знания, наши участники начали зарабатывать на своем мастерстве", — рассказала руководитель проекта Юлия Кушина на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Участники проекта "СВОй кожевенник" встречались в стенах центра молодежных инициатив Тюменского индустриального университета. Второй площадкой стала кожевенная мастерская "Сладно", где будущие ремесленники работали в малых группах и в индивидуальном формате с ее руководителем Андреем Щебельником.

"Курс, который прослушали наши участники, назывался "Введение в кожевенное ремесло". Он разбит на восемь больших блоков и подходит для начинающих. Этот курс преподаю давно, но для проекта "СВОй кожевенник" расширил его на несколько уроков. Сейчас по итогу у нас 20 новых мастеров кожевенного ремесла. Были и теоретические уроки, например, по истории кожевенного ремесла - пещерных людей до современности, занятия по конструированию, раскрою, кожевенной химии, об инструментах. Потом уже закрепляли полученные знания на практике", — поделился Андрей Щебельник.

В рамках курса участник должен был сделать два изделия: обложку для паспорта и ремень. Но многие участники, по словам руководителя мастерской "Сладно", пошли дальше. На суд мастера некоторые принесли четыре и более изделия. Как отметил Андрец Щебельник, ближе к концу проекта участники определились со своими предпочтениями: одним понравилось делать сумки, другим — украшения из кожи. Важно, что в рамках проекта заложен год поддержки после его завершения : мастер будет помогать учениками, консультировать по вопросам создания изделий.

Проект привлек не только тюменцев. Из Голышманово трижды в неделю на занятия в областную столицу приезжала семья Быковых. У супругов мотивация: планируют открыть ателье и добавить в него кожевенное направление.

Ветеран СВО Виталий Быков признался, что с детства его интересовала возможность создавать изделия из кожи. Мир кожевенного ремесла привлек его после прочтения известной былины "Никита Кожемяка".

"Проект дал почувствовать, что такое кожа. Под руководством мастера нас научили обрабатывать изделия. Самым сложным для меня стал сам процесс. По характеру я быстрый, а работа заставляет быть более сдержанным, внимательным. Здесь идет борьба с самим собой и совершенствование навыков. Занятия научили чувствовать кожу и понимать, как с ней работать. Это заставляет внутренне мобилизоваться", — добавил Виталий Быков.

У участницы проекта "СВОй кожевенник" Ирины Емельяновой кожевенным делом до того, как уйти на СВО, занимался супруг. До создания изделий муж ее не допускал - она лишь относила готовые вещи на гравировку или отправку заказчику. Когда Ирина увидела анонс о старте проекта, сразу же записалась. Теперь тюменка ждет возвращения мужа, чтобы продолжать кожевенное дело уже вместе.

Для вдовы участника СВО Марии Маркевич участие в проекте "СВОй кожевенник" стало способом справиться с горем. В то время у нее на фронте пропал муж.

Юлия Кушина добавила, что проект планируют масштабировать. Авторы идеи планируют подать заявку уже на следующий конкурс грантов губернатора Тюменской области.

Ранее проект стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2025 году. На реализацию выделили более 1 млн 300 тыс. рублей.

Инна Пахомова