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Воспитанники "Этюда" признаны победителями международного конкурса

Общество, 16:16 14 января 2020

ДШИ "Этюд" во ВКонтакте | Фото: ДШИ "Этюд" во ВКонтакте

Ансамбль скрипачей "Дивертисмент" Детской школы искусств "Этюд" Тюмени признан лауреатом первой степени XX Международного конкурса-фестиваля "Славянские встречи" в Минске, сообщает пресс-служба школы искусств.

Лауреатами второй степени стал дуэт фортепиано-скрипка: Анна Будникова, Лиза Кузьмич, Таисия Скрепнюк.

Ансамбль "Виолинки" - лауреаты третьей степени. Вокалистка Анна Будникова заняла третьей место в своей номинации.

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Наталья Столбова и Светлана Петрова награждены специальными призами за высокое педагогическое мастерство, Елена Орестова отмечена дипломом лучшего концертмейстера фестиваля.

Делегация ДШИ "Этюд" помимо участия в фестивале, посетила одно из красивейших святых мест Республики – Свято-Елизаветинский монастырь, познакомилась со старинными и современными достопримечательностями Минска в новогоднем убранстве, увидела музей новогодней игрушки.

Кроме этого, юные таланты и их преподаватели побывали в Большом театре оперы и балета на балетах "Жар птица" и "Шахерезада", а также посетили замки Мира и Несвияжа.

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# ДШИ Этюд , конкурс , культура

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