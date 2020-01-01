Школа "Квадрат Декарта" ТюмГУ собрала учеников из восьми регионов России

| Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ во ВКонтакте

Учащиеся из восьми регионов России приняли участие в учебно-научной школе "Квадрат Декарта" в ТюмГУ. Школьников ждали занятия по профильным предметам, научно-популярные лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие лаборатории, сообщает пресс-служба вуза.

Одна из задач школы – подготовка мотивированных к региональному этапу всероссийской олимпиады. К предстоящим испытаниям умников и умниц готовят ведущие преподаватели ТюмГУ и региона, а также их коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга.

На протяжении сессии ребята получают символические "золотые орехи" за выполнение самых разных заданий. Факультет, накопивший наибольшее количество таких орешков, признается лучшим, а его участники получают заслуженные награды. Но только самый "крепкий орешек" по итогам сессии и олимпиады получит суперприз – дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Тюменский госуниверситет.

https://youtu.be/c_kWv2SR73A

ТюмГУ совместно с правительством Тюменской области с 2016 года реализует проект "Учебно-научные школы". Их участниками уже стали более 3 тыс. 500 талантливых учащихся 8–11 классов из 15 регионов России, около 220 преподавателей.