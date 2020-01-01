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В ТюмГУ состоится весенняя школа по цифровой экономике

Общество, 15:10 16 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая магистерская программа "Цифровая экономика" открылась в ТюмГУ в 2019 году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Программа реализуется в Финансово-экономическом институте под руководством члена-корреспондента РАН по Отделению общественных наук Евгения Попова. Выпускники программы будут владеть навыками и компетенциями работы в цифровой среде, являться генераторами идей по применению цифровых технологий в экономике, способными разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность этих проектов.

В новой магистерской программе студенты с первого курса магистратуры реализуют групповые проекты на практике. Руководитель проекта курирует их на протяжении двухлетнего периода обучения до самой защиты. В рамках магистерской программы будет проведена Всероссийская весенняя школа по цифровой экономике. Она состоится 14–15 марта на базе ТюмГУ.

Школа будет работать по пяти научным направлениям: умные города, цифровизация бизнеса, индустрия 4.0, цифровизация социальной сферы и трансформация IT-сферы. С докладами выступят ведущие ученые России в области цифровой экономики. Участники школы презентуют и обсудят исследовательские проекты.

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# ТюмГУ , цифровая экономика

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